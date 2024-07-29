Никита Задоров: играю не ради денег, хочется уже выиграть Кубок Стэнли

Защитник «Бостона» Никита Задоров заявил, что приоритетом для продолжения карьеры для него был «Ванкувер», где россиянин завершил прошлый сезон. В итоге защитник подписал соглашение с «Брюинз» на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

«Ванкувер» был моим приоритетом. Когда переговоры зашли в тупик, мы стали рассматривать другие варианты. В ходе переговоров можно увидеть заинтересованность клуба в тебе. Я тщательно подходил к выбору команды по нескольким параметрам: сила команды, город, налоги, Америка или Канада и так далее. Мы решили, что для нашей семьи Бостон является оптимальным вариантом для продолжения карьеры.

Для меня было важно попасть в команду, претендующую на чемпионство. Было много предложений из разных клубов, в том числе на чуть большие деньги. Но я играю в хоккей не ради денег. Деньги — это круто, но хочется уже что-то выиграть», — цитирует Задорова RG.org.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.