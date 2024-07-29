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Один из тренеров «Сибири» получил повреждение во время тренировочного процесса

Один из тренеров «Сибири» получил повреждение во время тренировочного процесса
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Ассистент главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков получил повреждение во время тренировочного процесса, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. О сроках восстановления не сообщается.

В прошлом сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф. По ходу регулярного сезона новосибирский клуб был оштрафован на четыре очка за нарушение регламента при заявке легионеров на матчи КХЛ. «Сибирь» превысила лимит на легионеров в четырёх матчах.

По ходу прошлого сезона «Сибирь» сменила главного тренера. На смену Дэвиду Немировски пришёл Сергей Кривокрасов. По окончании сезона вновь была произведена перестановка на тренерском мостике. Новосибирский клуб возглавил Вадим Епанчинцев, с которым «Сибирь» начнёт новый сезон.

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