Орлов: тяжело было расставаться с Овечкиным и «Вашингтоном»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов заявил, что ему было морально тяжело покидать «Вашингтон» и расстаться с желанием завершить карьеру в одной команде с Александром Овечкиным.

— Соскучились по Овечкину за полтора года после ухода из «Вашингтона»?

— Да, несомненно. 12 лет в одной команде — это всё-таки большой срок. Мы знаем друг друга, общаемся, дружим семьями. Поэтому мне, конечно, тяжело было расставаться, когда уходил из «Вашингтона». Хотелось закончить карьеру в НХЛ в одной с ним команде, но не получилось. Тем не менее жизнь продолжается. Главное, что мы продолжаем общаться с Овечкиным, — цитирует Орлова «Известия».

Ранее Орлов заявил, что Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне. Орлов вместе с Овечкиным стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном».