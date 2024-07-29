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Орлов: тяжело было расставаться с Овечкиным и «Вашингтоном»

Орлов: тяжело было расставаться с Овечкиным и «Вашингтоном»
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов заявил, что ему было морально тяжело покидать «Вашингтон» и расстаться с желанием завершить карьеру в одной команде с Александром Овечкиным.

— Соскучились по Овечкину за полтора года после ухода из «Вашингтона»?
— Да, несомненно. 12 лет в одной команде — это всё-таки большой срок. Мы знаем друг друга, общаемся, дружим семьями. Поэтому мне, конечно, тяжело было расставаться, когда уходил из «Вашингтона». Хотелось закончить карьеру в НХЛ в одной с ним команде, но не получилось. Тем не менее жизнь продолжается. Главное, что мы продолжаем общаться с Овечкиным, — цитирует Орлова «Известия».

Ранее Орлов заявил, что Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне. Орлов вместе с Овечкиным стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном».

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