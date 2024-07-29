БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Войнов — об «Ак Барсе»: КХЛ есть над чем работать. Такое происходит из раза в раз

Войнов — об «Ак Барсе»: КХЛ есть над чем работать. Такое происходит из раза в раз
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Вячеслав Войнов считает, что КХЛ должна проработать вопрос ответственности для генеральных менеджеров и клубов при вопросах расторжения контрактов с игроками.

«Единственное, что могу сказать — лиге ещё есть над чем работать, чтобы таких ситуаций избежать. Чтобы у генеральных менеджеров и клубов была бы какая‑то ответственность. Это ведь они подписывают игроков. И надо сделать, чтобы мы расходились более конкретно. Потому что расторгнуть тебя могут за пару дней до начала тренировочного лагеря. И что тогда делать игроку?

Не хватает профсоюза? У нас был профсоюз. Он должен быть действующим? Вот это правильное слово. Был бы для всех правильный регламент, как это делать. На самом деле вы правы в том, что такие ситуации происходят раз от разу. Я считаю, что это не очень правильно», — приводит слова Войнова «Матч ТВ».

Сегодня, 29 июля, Войнов, расторгнувший контракт с «Ак Барсом», подписал соглашение с «Торпедо».

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» заключило контракт с защитником Вячеславом Войновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android