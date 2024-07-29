Войнов — об «Ак Барсе»: КХЛ есть над чем работать. Такое происходит из раза в раз

Защитник Вячеслав Войнов считает, что КХЛ должна проработать вопрос ответственности для генеральных менеджеров и клубов при вопросах расторжения контрактов с игроками.

«Единственное, что могу сказать — лиге ещё есть над чем работать, чтобы таких ситуаций избежать. Чтобы у генеральных менеджеров и клубов была бы какая‑то ответственность. Это ведь они подписывают игроков. И надо сделать, чтобы мы расходились более конкретно. Потому что расторгнуть тебя могут за пару дней до начала тренировочного лагеря. И что тогда делать игроку?

Не хватает профсоюза? У нас был профсоюз. Он должен быть действующим? Вот это правильное слово. Был бы для всех правильный регламент, как это делать. На самом деле вы правы в том, что такие ситуации происходят раз от разу. Я считаю, что это не очень правильно», — приводит слова Войнова «Матч ТВ».

Сегодня, 29 июля, Войнов, расторгнувший контракт с «Ак Барсом», подписал соглашение с «Торпедо».