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«Он не несёт никакой сути». Терещенко — о рейтинге ESPN, где Овечкин ниже Кросби

«Он не несёт никакой сути». Терещенко — о рейтинге ESPN, где Овечкин ниже Кросби
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Бывший хоккеист Алексей Терещенко заявил, что рейтинг, который составил ESPN, не несёт никакой сути, а сравнивать Сидни Кросби и Александра Овечкина нет смысла, потому что они разные хоккеисты.

«Должен ли Овечкин быть на первом месте? Давайте так, я могу ещё массу игроков перечислить, которые могли бы занять первое место. Не знаю, есть рейтинг, есть какие-то понятия, но лучших нет. Наверное, они на первое место поставили Сидни Кросби потому, что он выиграл всё: и Кубок Стэнли, и Олимпиаду. Может быть, только из-за этого. Саша – не менее сильный игрок, чем Сидни. И говорить «этот лучше» или «тот лучше»… Они разные, игроки просто разные. Рейтинг не несёт никакой сути, это абсолютно точно» — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, сам Терещенко завершил карьеру после сезона-2019/2020, но после ухода из большого спорта говорил, что смотрит хоккей и изучает тактику игры хоккеистов.

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