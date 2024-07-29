«Ак Барс» подписал контракт с экс-нападающим «Торонто» и «Ванкувера» Ником Петаном

Канадский нападающий Ник Петан подписал однолетний контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

До этого форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айову Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сегодня, 29 июля, «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Вячеславом Войновым.