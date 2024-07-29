Мозякин — про ОИ-2018: нашивали флаг России на подкладку пиджака, чтобы ближе к сердцу

Бывший нападающий сборной России Сергей Мозякин отреагировал на информацию о предстоящих съёмках фильма по золотой Олимпиаде 2018 года.

«По своему сюжету та Олимпиада была потрясающей. Даже придумывать ничего не надо. Таких финалов никогда и не было. А если люди займутся и все узнают, что было внутри команды в те дни, — там еще интереснее! Сколько мы отдали сил, как ехали в Пхенчхан без флага и гимна! Как мы свои вещи переделывали, чтобы на них триколора не было… При этом нашивали российский флаг на подкладку пиджака, чтобы ближе к сердцу.

Кто-то скажет, что в финале нам повезло забить в меньшинстве, когда уже сняли вратаря… Но везет сильнейшим, и то золото мы взяли заслуженно. И удача должна с тобой присутствовать на протяжении всей жизни. Без поражений ее нельзя пройти. Но тем слаще бывает победа», — приводит слова Мозякина «Матч ТВ».

В финальном матче Олимпиады 2018 года сборная России, выступавшая под аббревиатурой ОСР (Олимпийские спортсмены из России), обыграла Германию со счётом 4:3.