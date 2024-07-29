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В «Ак Барсе» прокомментировали подписание контракта с экс-игроком «Ванкувера» Петаном

В «Ак Барсе» прокомментировали подписание контракта с экс-игроком «Ванкувера» Петаном
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о подписании контракта с нападающим Ником Петаном.

«Мы рады видеть Ника в нашей команде. Это универсальный двусторонний нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге. Очень работоспособный игрок, в большей степени плеймейкер, который и нужен нашему составу. Несмотря на габариты, он не уступает в борьбе, готов биться за шайбу в любой точке площадки. Нас привлекли его скорость, обученность и большой опыт игры в АХЛ и НХЛ. У него много положительных качеств и вне льда, о которых мы услышали во время проработки трансфера. Петан – абсолютно командный игрок, готовый выполнять тренерские задания», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В НХЛ Петан играл за «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

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