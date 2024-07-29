Экс-игрок НХЛ Петан объяснил своё решение перейти в «Ак Барс»

Бывший нападающий «Миннесоты» Ник Петан прокомментировал подписание однолетнего контракта с казанским «Ак Барсом».

«Я рад, что буду выступать в одном из лучших клубов лиги. У меня было несколько других вариантов, но именно Казань я посчитал лучшим выбором. Слышал об «Ак Барсе» только хорошее, знаю, как в клубе относятся к хоккеистам, как болельщики поддерживают игроков. Когда-то давно мы играли в одной команде с Александром Бурмистровым, он многое мне рассказал про свой родной город и сказал, что я буду очень доволен переходом», — приводит слова Петана пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач). Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».