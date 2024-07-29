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Минское «Динамо» объявило об уходе четырёх хоккеистов

Минское «Динамо» объявило об уходе четырёх хоккеистов
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Нападающие Егор Клавдиев, Иван Секерин и Егор Игнатенко покинули минское «Динамо» в результате договорённости о прекращении соглашения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба на официальном сайте. Команду покинул и вратарь Антон Круповец, имевший пробный контракт.

«Четыре хоккеиста покидают минское «Динамо». Действие двусторонних контрактов Егора Клавдиева, Ивана Секерина и Егора Игнатенко прекращено по соглашению сторон. Также расположение «зубров» покидает Антон Круповец, у которого был пробный контракт. Клуб продолжит следить за развитием хоккеистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении команды.

В минувшем сезоне 21-летний Клавдиев принял участие в двух матчах КХЛ, не отметившись результативными действиями. У 22-летнего Секерина одна игра в КХЛ, тоже без результативных действий. У 21-летнего Игнатенко в прошлом сезоне две шайбы в 33 матчах регулярного чемпионата.

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