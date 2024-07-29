Тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал главные задачи на предсезонный матч

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, как команда готовится к первому матчу предсезонного периода.

«Две недели хоккеисты с двусторонними контрактами работали в лагере развития. Тренерский штаб доволен их отношением к делу. Конечно, всегда хочется большего. Но главное, чтобы было старание, умение слушать и слышать тренеров. Остальное придет через работу.

2 августа проведём первый контрольный матч предсезонки. С «Магниткой» (ВХЛ) сыграют те хоккеисты с двусторонними контрактами, которые отработали этот тренировочный цикл, а также молодые ребята на пробных контрактах. Хотим посмотреть в деле молодёжь. Игроки с односторонними контрактами приступят к работе после медосмотра», — приводит слова Квартального «Динамо» Минск.

Напомним, в минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, попав в плей-офф. В 1/8 финала команда уступила московскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии.