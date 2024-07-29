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Экс-игрок АХЛ Нэйтан Тодд прокомментировал переход в «Салават Юлаев»

Экс-игрок АХЛ Нэйтан Тодд прокомментировал переход в «Салават Юлаев»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, прилетевший в Уфу, поделился эмоциями от перехода в команду из столицы Башкортостана.

«Очень рад, что мы уже здесь. Был долгий перелёт, мы с женой воодушевлены оказаться в Уфе. Да, я уже знаю, что на «Уфа-Арене» очень громко болеют за «Салават». С нетерпением жду матчей. Саша Хмелевский и Джош Ливо, я с ними общался, как и с Шакиром Мухамадуллиным. Искать в интернете ничего не пришлось.

Шакир выступил в роли моего агента? (смеётся). Нет, только как партнёр по команде. Шакир — хороший друг», — сказал Тодд в видео, опубликованном в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

В прошедшем сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» и поставил личный рекорд результативности, набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.

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