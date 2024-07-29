«Адмирал» в товарищеском матче всухую проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург

Владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Встреча прошла в Беларуси.

Отметим, что за «Адмирал», по сообщению пресс-службы «Динамо», сыграли «в основном из просмотровых ребят, ведь команды КХЛ начинают сборы только 1 августа». В КХЛ также ранее подтвердили, что за «Адмирал» будут играть «хоккеисты на двусторонних контрактах».

В следующем товарищеском матче «Адмирал» сыграет с «Металлургом» (Жлобин), являющимся действующим чемпионом Беларуси.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.