«Адмирал» в товарищеском матче всухую проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург
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Владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Встреча прошла в Беларуси.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
29 июля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Буруянов – 05:30 (5x4) 0:2 Аверин – 22:00 (5x5) 0:3 Яковлев – 25:00
Отметим, что за «Адмирал», по сообщению пресс-службы «Динамо», сыграли «в основном из просмотровых ребят, ведь команды КХЛ начинают сборы только 1 августа». В КХЛ также ранее подтвердили, что за «Адмирал» будут играть «хоккеисты на двусторонних контрактах».
В следующем товарищеском матче «Адмирал» сыграет с «Металлургом» (Жлобин), являющимся действующим чемпионом Беларуси.
В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.
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