«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с защитником Сидоровым

Защитник Михаил Сидоров и «Нефтехимик» по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска на своём официальном сайте.

«Игрок обороны выступал в составе Стаи с сезона-2020/2021 и за это время провёл 191 матч, набрав в них 42 (11+31) очка.

Мы благодарим Михаила за проделанную работу в составе Стаи и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении.

27-летний Сидоров ранее в КХЛ выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и «Куньлунь». Вместе с казанской командой защитник в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ за 325 матчей Сидоров набрал 58 (14+44) очков по системе «гол+пас». На его счету 25 матчей в плей-офф КХЛ и 2 (0+2) набранных очка.