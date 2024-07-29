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Новичок «Салавата» Тодд озвучил главную цель на время выступления в КХЛ

Новичок «Салавата» Тодд озвучил главную цель на время выступления в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд по прибытии в Уфу высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги.

– КХЛ – новый вызов в вашей карьере. Какие ожидания от игры в России?
– КХЛ – отличная и конкурентная лига. Думаю, всё будет классно. Я приехал сюда с одной целью – побеждать.

— На какой роли видите себя в команде?
— Хочу усилить игру «Салавата Юлаева» в атаке. Буду стараться делать всё возможное для победы. У нас есть всё, чтобы добиваться больших целей. Я знаю, что здесь потрясающие болельщики. С нетерпением жду матчей, чтобы окунуться в эту атмосферу!

– Уже определились с игровым номером?
– Пока ещё не выбирал, но хочу играть под 29-м номером, — приводит слова Тодда пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

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