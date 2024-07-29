«Миннесота» объявила о подписании многомиллионного восьмилетнего контракта с Фэйбером

Защитник Брок Фэйбер и клуб НХЛ «Миннесота» согласовали условия нового восьмилетнего контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Уайлд» на официальном сайте.

Контракт с 21-летним американцем подписан на сумму в $ 68 млн (со среднегодовой зарплатой в $ 8,5 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026 и будет рассчитано до сезона-2032/2033.

В прошедшем сезоне Фэйбер в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 47 (8+39) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности "-1". По итогам прошлого сезона Фэйбер вошёл в число финалистов на награду «Колдер Трофи» (вручается лучшему новичку НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), но разделил в голосовании второе место. Награду получил форвард «Чикаго» Коннор Бедард. Брок стал лидером среди игроков-новичков НХЛ по среднему (24:58) и общему (2047:53) времени на льду.