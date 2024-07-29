Сайт НХЛ предположил, с кем Кучеров сыграет в одном звене в следующем сезоне

Официальный сайт НХЛ опубликовал ожидаемый состав «Тампа-Бэй» на предстоящий сезон турнира. По мнению авторов сайта, российский нападающий Никита Кучеров сыграет в одном звене с Брейденом Пойнтом и Джейком Гюнцелем.
Предполагаемый состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сезон-2024/2025 по версии сайта НХЛ.
Вратари:
Василевский, Юханссон.
Защитники:
Виктор Хедман — Рэддиш;
Мозер — Чернак;
Макдона — Пербикс.
Нападающие:
Гюнцель — Пойнт — Кучеров;
Хагель — Чирелли — Аткинсон;
Шири — Пол — Чаффи;
Эйссимонт — Гленденинг — Гиргенсонс.
Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 140 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.