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Сайт НХЛ предположил, с кем Кучеров сыграет в одном звене в следующем сезоне

Сайт НХЛ предположил, с кем Кучеров сыграет в одном звене в следующем сезоне
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Официальный сайт НХЛ опубликовал ожидаемый состав «Тампа-Бэй» на предстоящий сезон турнира. По мнению авторов сайта, российский нападающий Никита Кучеров сыграет в одном звене с Брейденом Пойнтом и Джейком Гюнцелем.

Предполагаемый состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сезон-2024/2025 по версии сайта НХЛ.

Вратари:

Василевский, Юханссон.

Защитники:

Виктор Хедман — Рэддиш;

Мозер — Чернак;

Макдона — Пербикс.

Нападающие:

Гюнцель — Пойнт — Кучеров;

Хагель — Чирелли — Аткинсон;

Шири — Пол — Чаффи;

Эйссимонт — Гленденинг — Гиргенсонс.

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 140 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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