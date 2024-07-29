Мозякин считает, что возвращение Кузнецова вдохновит всю КХЛ

Бывший российский хоккеист Сергей Мозякин отреагировал на предстоящее возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Кузнецов, расторгший контракт с «Каролиной», подпишет соглашение с одним из российских клубов. Вероятно, им станет СКА.

«Это вдохновит целую лигу. Всегда приятно, когда домой возвращаются ребята с такими фамилиями. Да и у игроков появится задор, что они захотят показать себя, обыграть Евгения Кузнецова. Это всегда придаёт какой-то толчок.

А в данной ситуации очень хочется, чтобы у Женьки был толчок. Потому что ему в последнее время как-то не везёт. Что-то случилось. И я надеюсь, что Кузнецов в России перевернёт свою карьеру и она пойдёт по правильному пути», — приводит слова Мозякина «Матч ТВ».