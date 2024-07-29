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Экс-защитник «Салавата» сравнил условия для игроков в четырёх командах КХЛ

Экс-защитник «Салавата» сравнил условия для игроков в четырёх командах КХЛ
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Белорусский защитник Евгений Лисовец сравнил условия для игроков в командах КХЛ, за которые он выступал.

Ты поиграл в КХЛ в четырёх командах. Составь свой личный топ по условиям для игрока. Какое место займёт минское «Динамо» в твоём списке?
– Второе, после «Салавата». В каких-то моментах разницы не чувствуешь. В «Динамо» же год на год не приходилось. Какие-то сезоны были с прекрасными условиями: икра, повара и вкусная еда ресторанная на арене. В какой-то момент ходили кушать в фан-дом, чуть слабее. Взять «Витязь», когда я пришёл на кусочек сезона, и было одно, а потом они переехали в Балашиху, там уже другие условия. По перелётам и гостиницам в «Витязе» было нормально. Я думаю, получше, чем в «Адмирале». Еда была так себе. С ребятами я разговаривал, они говорили, что, когда переехали в Балашиху, стало получше. Считаю, что в минском «Динамо» условия хорошие, — сказал Лисовец в видео, опубликованном на YouTube-канале «Хоккейная варка».

Минувший сезон 29-летний Лисовец отыграл за «Адмирал», в 44 матчах набрав 9 (2+7) очков.

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