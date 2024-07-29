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Защитник «Амура» Ли в предвкушении от игры против Кузнецова в КХЛ

Защитник «Амура» Ли в предвкушении от игры против Кузнецова в КХЛ
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Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о предстоящем возвращении нападающего Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Будет круто сыграть против Кузнецова, он всегда был одним из лучших центральных нападающих НХЛ. И мне всегда нравилось за ним наблюдать», — приводит слова Ли Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт. Кузнецов расторг соглашение с «Каролиной» через драфт отказов и, по словам его агента, точно вернётся в КХЛ.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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