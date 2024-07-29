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«Каролина» подписала новый контракт с Нечасом, избежав арбитража

«Каролина» подписала новый контракт с Нечасом, избежав арбитража
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Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Мартином Нечасом.

По новому соглашению 25-летний чешский хоккеист, ранее обратившийся в арбитраж НХЛ, будет получать ежегодно по $ 6,5 млн. Это 7,39% от общей суммы платежа зарплат «Каролины».

Ранее генеральный менеджер «Харрикейнз» Эрик Тулски подтвердил, что ведёт переговоры с агентом хоккеиста, чтобы избежать арбитража.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. В регулярном чемпионате – 2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах. После вылета «Каролины» из Кубка Стэнли Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали.

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