Букмекеры определились с участниками следующего финала Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» — две команды с самыми низкими коэффициентами от американских букмекеров в вопросе следующих финалистов Кубка Стэнли. Если верить прогнозам, то «Пантерз» (+900)* и «Ойлерз» (+850) сыграют в финале турнира второй год подряд. Коэффициенты букмекеров опубликовал канал NHL Network в соцсети X (ранее Twitter).

Далее располагаются «Колорадо», «Даллас» и «Нью-Джерси» (по +1100). В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли «Эвеланш» дошли до полуфинала Западной конференции, где проиграли «Далласу». «Старз» в следующей стадии уступили «Эдмонтону», а «Дэвилз» и вовсе не вышли в плей-офф.

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в семиматчевом противостоянии с «Эдмонтоном». Для команды этот трофей стал первым в истории. В составе «Флориды» Кубок Стэнли выиграли россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

* — чем меньше число, тем больше вероятность события