«Игроков такого уровня нет». Щитов — о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Ткачёва

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов высказался о тяжёлом повреждении, полученном игроком «Авангарда» нападающим Владимиром Ткачёвым.

— Разрыв ахиллова сухожилия – это очень серьёзная травма, очень болезненная. Я лично был свидетелем, как один из игроков на предсезонной подготовке разорвал себе ахилл. По звуку это похоже на то, будто мяч разорвался. Человек не может ходить, его несут на плечах. Требуется хорошая операция для качественного восстановления, и потом хоккеист может продолжать играть на высоком уровне.

— «Авангарду» нужно кого-то подписывать на замену Ткачёву?

— Замену этому игроку тяжело найти, таких мастеров не так много. Поэтому я не думаю, что есть смысл кого-то подписывать. Можно играть теми, кто есть, «Авангард» неплохая команда. А Ткачёв усилит команду уже по ходу сезона. Я даже не знаю, кого можно подписать. Игроков такого уровня просто нет, — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, срок восстановления хоккеиста составит около полугода. Последние два сезона игрок провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.