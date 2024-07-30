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В «Каролине» высказались о подписании контракта с нападающим Мартином Нечасом

В «Каролине» высказались о подписании контракта с нападающим Мартином Нечасом
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал подписание двухлетнего соглашения с нападающим Мартином Нечасом.

«Мартин — невероятно искусный игрок, который создаёт угрозу воротам соперника всякий раз, когда шайба у него. Он сыграет ключевую роль в дальнейшем успехе нашей франшизы, и мы рады заключить новый контракт», — цитирует Тулски TSN.

По новому соглашению 25-летний чешский хоккеист, ранее обратившийся в арбитраж НХЛ, будет получать ежегодно по $ 6,5 млн. Это 7,39% от общей суммы зарплат «Каролины».

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. В регулярном чемпионате – 2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах. После вылета «Каролины» из Кубка Стэнли Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали.

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