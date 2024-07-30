Агент нападающего Станислава Галиева подтвердил переход хоккеиста в «Авангард»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Станислава Галиева, подтвердил переход форварда в «Авангард».

«Да, могу подтвердить. Это правда», — сказал Бабаев в интервью Metaratings.

Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в составе сборной России.

В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.

Напомним, в омском клубе получил тяжёлую травму нападающий Владимир Ткачёв, который из-за разрыва ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке выбыл на срок около полугода.