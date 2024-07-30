Дадонов: в переходе Кузнецова в СКА нет ничего плохого, это его жизнь, его решение и выбор

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в СКА.

— Некоторые челябинские болельщики с негативом восприняли то, что Евгений перейдёт в СКА, несмотря на обещание сыграть за «Трактор». Можете прокомментировать выбор Кузнецова?

— В этом нет ничего плохого. Это его жизнь, его решение и выбор. Если он обещал сыграть в «Тракторе», то он ещё может его выполнить. Возраст ещё позволяет. Вспомните Павла Дацюка. Он приехал в СКА, поиграл несколько лет, а потом вернулся в «Автомобилист», — цитируют Дадонова «Известия».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евгений Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт.

С сезона-2013/2014 Евгений Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.