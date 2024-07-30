Мичков посетил бейсбольную команду Филадельфии и произвёл символический бросок мяча

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков посетил бейсбольный клуб «Филадельфия Филлис».

Мичков встретился с главным тренером «Филлис» Робом Томсоном, они обменялись подарками. Мичков подарил Томсону хоккейную клюшку, которую позже подписал. Взамен Томсон подарил Матвею именную майку.

Мичков посетил бейсбольный клуб «Филадельфия Филлис»

Позже российский форвард произвёл символический бросок перед встречей «Филадельфии Филлис».

Фото: Кадр из видео «Филадельфии Флайерз»

Фото: Кадр из видео «Филадельфии Флайерз»

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.