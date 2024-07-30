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«Вкусовщина, не подтверждённая результатом». Якушев о смене главного тренера в «Тракторе»

«Вкусовщина, не подтверждённая результатом». Якушев о смене главного тренера в «Тракторе»
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Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев прокомментировал приглашение канадского специалиста Бенуа Гру на должность главного тренера «Трактора».

«Трудно понять логику тренерских перестановок в Челябинске. Предыдущий тренер создал команду, в последнем плей-офф она проявила себя, проехала по московскому «Динамо» — 4-0 — и тут вдруг затевается перестройка с новым курсом на канадский хоккей. Причём никаких логичных объяснений в прессе не увидел — только какая-то вкусовщина, не подтверждённая результатом. Нам нужно уважать свой хоккей и свои традиции. Слишком легко отдаем свои позиции другим тренерским школам», — сказал Якушев в интервью Russia-Hockey.ru.

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В прошлом сезоне наставник взял первую паузу в 23-летней карьере и посвятил год семье. Его сын Бенуа-Оливье на сегодняшний день является форвардом «Анахайма».

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