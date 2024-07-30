Кожевников — об Овечкине в рейтинге ESPN: Сашка просто наш, но Кросби тоже величайший

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал второе место капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии ESPN. Напомним, первое место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Тут у каждого своё мнение. Кросби тоже величайший игрок. Сашка просто наш, но Кросби тоже величайший. У них разные стили, рейтинг не отображает действительности. Смешно. Макдэвид тоже современный хоккеист, который практически всё умеет делать, звезда будущего. На эти рейтинги не стоит заострять внимание, это сугубо личное мнение. Александр – достойнейший человек, о чём мы говорим. Просто мы к нему по-другому относимся совершенно», – приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.