Щитов ответил, является ли Войнов медленным игроком для системы Ларионова в «Торпедо»

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова в «Торпедо».

— Это хороший, опытный защитник, таких не так много. В «Торпедо» он пригодится. Войнов может показать игру, которую давно не показывал. Возможно, он будет много подключаться, набирать очки, получать удовольствие от хоккея.

— Есть мнение, что Войнов – медленный игрок для системы Игоря Ларионова.

— Он играл так, как от него требовали в «Ак Барсе», чтобы не подключался вперёд, играл строго, много не бегал. Почему в «Торпедо» он не сможет подключаться к атаке? Я думаю, что любой играющий хоккеист, окажись он в той команде, где будут именно играть в хоккей, покажет свои лучшие качества, — цитирует Щитова «РБ Спорт».

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Ак Барс», включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

Войнов провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков. По возвращении в Россию провёл несколько результативных сезонов за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс», завоевав при этом Кубок Гагарина. Суммарно в КХЛ на счету Войнова 379 игр и 213 (56+157) результативных действий.