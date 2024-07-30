Президент «Металлурга» Рашников высказался о решении КХЛ выйти из-под юрисдикции ФХР

Президент «Металлурга» Виктор Рашников поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уйти из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР) и расторгнуть договор с федерацией о делегировании прав на проведение соревнований.

«Абсолютно нормально к этому отношусь», — цитирует Рашникова ТАСС.

Напомним, 26 июля 2024 Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований.

По итогам обсуждения было принято решение удовлетворить обращение и расторгнуть договоры с 1 августа 2024 года при соблюдении существенных условий, включая:

— взаимное уважение контрактов хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР;

— освобождение хоккеистов, выступающих в КХЛ, для участия в Олимпийских играх (ОИ), чемпионатах мира (ЧМ), молодёжных чемпионатах мира (U20), юниорских чемпионатах мира (U18), а также планирование пауз в календаре для Кубка Первого канала, ЧМ и ОИ в случае участия в них сборных команд России;

— обеспечение наличия в каждом хоккейном клубе КХЛ детской школы с командами как минимум восьми возрастов (от 8 до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.