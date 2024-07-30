Дадонов: Макдэвида можно остановить, но очень сложно, одна ошибка может стоить дорого

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов ответил на вопрос, как действовать против лидера и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Насколько тяжело играть против Коннора Макдэвида? Как его остановить?

— Макдэвида можно остановить, но очень сложно. Этот человек требует к себе повышенного внимания на льду. Это главное. Макдэвид и Драйзайтль отнимают много внимания и сил у соперников. Одна ошибка против него может стоить дорого.

— Что не получилось против Макдэвида в плей-офф?

— С такими мастерами «Эдмонтон» всё равно бы забил свои голы. Это мы не забили в некоторых играх. Особенно обидным получилось последнее поражение, когда мы перебросали соперника в три раза, но проиграли 1:2. Нас больше подвела своя игра, — цитируют Дадонова «Известия».

Дадонов в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 23 очка (12+11) в 51 матче и 7 (3+4) очков в 19 играх плей-офф.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.