Назаров — об Олимпиаде: полный провал и позор, Наполеон, наверное, перевернулся бы в гробу

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал многочисленные проблемы в организации Олимпийских игр в Париже.

«Пока все мы ждём открытия тренировочных лагерей в КХЛ, предсезонных турниров и старта регулярного чемпионата, Олимпиада в Париже продолжает делать заявку на то, чтобы стать худшей в истории Игр.

Например, кандидат в президенты США назвал позором то, что увидел весь мир на церемонии открытия. Теперь организаторы снова сели в лужу: никак не могут провести соревнования по мужскому триатлону из-за качества воды в Сене, зато фрик-шоу провели под проливным дождём. В общем, полный провал и позор по всем фронтам.

Даже Наполеон Бонапарт, наверное, перевернулся бы в гробу, увидев это фрик-шоу. Франции не стоило браться за то, что она не в состоянии сделать и грамотно организовать», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.