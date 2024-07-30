Якушев ответил, является ли тяжёлая травма Ткачёва катастрофой для «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев прокомментировал тяжёлую травму, полученную игроком «Авангарда» нападающим Владимиром Ткачёвым.

— Самая последняя новость — разрыв ахилла у лидера «Авангарда» Владимира Ткачёва, который по первым прогнозам вылетел на полгода. Катастрофа?

— Для «Авангарда» было бы критично, если бы Ткачёв получил такую травму зимой, в преддверии плей-офф. А сейчас не стартовал не только сезон, но даже командные сборы, поэтому нет повода для паники. Наоборот, у «Авангарда» появляется шанс наиграть молодёжь. Тем более что в Омске работает академия, есть условия для развития молодых хоккеистов. Так что тут можно найти и позитив, — сказал Якушев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, срок восстановления хоккеиста составит около полугода. Последние два сезона игрок провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.