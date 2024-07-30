БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якушев ответил, является ли тяжёлая травма Ткачёва катастрофой для «Авангарда»

Якушев ответил, является ли тяжёлая травма Ткачёва катастрофой для «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев прокомментировал тяжёлую травму, полученную игроком «Авангарда» нападающим Владимиром Ткачёвым.

— Самая последняя новость — разрыв ахилла у лидера «Авангарда» Владимира Ткачёва, который по первым прогнозам вылетел на полгода. Катастрофа?
— Для «Авангарда» было бы критично, если бы Ткачёв получил такую травму зимой, в преддверии плей-офф. А сейчас не стартовал не только сезон, но даже командные сборы, поэтому нет повода для паники. Наоборот, у «Авангарда» появляется шанс наиграть молодёжь. Тем более что в Омске работает академия, есть условия для развития молодых хоккеистов. Так что тут можно найти и позитив, — сказал Якушев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, срок восстановления хоккеиста составит около полугода. Последние два сезона игрок провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

Материалы по теме
«Игроков такого уровня нет». Щитов — о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android