БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Евгений Свечников покинул «Ак Барс»

Нападающий Евгений Свечников покинул «Ак Барс»
Комментарии

Нападающий Евгений Свечников покидает «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по согласию сторон.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний нападающий сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» 5 сентября.

Материалы по теме
Официально
«Ак Барс» подписал контракт с экс-нападающим «Торонто» и «Ванкувера» Ником Петаном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android