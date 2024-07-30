Нападающий Евгений Свечников покинул «Ак Барс»

Нападающий Евгений Свечников покидает «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по согласию сторон.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний нападающий сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» 5 сентября.