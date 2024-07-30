Экс-защитник клубов КХЛ предложил создать дедлайн для расторжения контрактов в межсезонье

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов, комментируя уход нападающего Антона Бурдасова из «Трактора», предложил создать крайний срок для расторжения контрактов в межсезонье.

«Плохо то, что игроков расторгают прямо перед началом предсезонки. Столько времени прошло, можно было определиться раньше — нужен этот хоккеист или нет. Непонятно, зачем так долго тянуть. Если даже тренер сменился, всё равно можно было обсудить в течение первого месяца. Нужно тоже войти в положение игрока: тяжело найти контракт, когда уже все команды укомплектованы. Было бы здорово, если бы в лиге это предусмотрели и сделали какой-то дедлайн для расторжения контрактов в межсезонье. Есть расторгать, то гораздо раньше. Хотелось бы, чтобы всё было более порядочно.

Тому же Бурдасову сейчас надо думать, где ему трудоустроиться, потому что в командах многие позиции закрыты. Возможно, придётся уступить в финансах, выбрать не ту команду, куда бы хотел перейти. Поэтому всё можно решать раньше. Сейчас нет такого инструмента, как профсоюз, который бы действительно работал. Он необходим, чтобы интересы игроков были бы защищены. Не такой профсоюз, который бы делал, что скажет лига, а имел бы свою силу. Не знаю, реально ли это в наших условиях», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.

Тренировочные лагеря команд КХЛ открываются 1 августа.