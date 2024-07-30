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Красноярский «Сокол» подписал контракт с экс-форвардом клубов КХЛ Анатолием Никонцевым

Красноярский «Сокол» подписал контракт с экс-форвардом клубов КХЛ Анатолием Никонцевым
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«Сокол» подписал контракт с 34-летним нападающим Анатолием Никонцевым, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

Анатолий — воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Имеет большой опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист», «Спартак», «Северсталь», «Металлург» и «Амур». За свою карьеру в лиге хоккеист провёл 736 матчей, набрав в них 250 (136+114) очков. Никонцев — обладатель приза «Лучшему новичку КХЛ» имени Алексея Черепанова (2010).

В прошедшем сезоне Всероссийской хоккейной лиги «Сокол» проиграл «Рубину» в четвертьфинале плей-офф в серии из пяти матчей. Год назад красноярский клуб играл в финале Кубка Петрова, где уступил «Химику».

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