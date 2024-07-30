The Athletic составил рейтинг команд НХЛ по успехам в эру потолка зарплат

Журналисты североамериканского сайта The Athletic составили рейтинг команд НХЛ по успехам в эру потолка зарплат. Расчёты велись с сезона-2005/2006 — с момента введения потолка зарплат.

Очки начислялись следующим образом:

Победа в Кубке Стэнли: 11 очков;

Поражение в финале Кубка Стэнли: 5 очков;

Поражение в финале конференции: 3 очка;

Выход в плей-офф: 1 очко.

Рейтинг команд НХЛ по успехам в эру потолка зарплат выглядит так:

1. «Питтсбург Пингвинз» (52 очка, три победы в Кубке Стэнли);

2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47 очков, две победы в Кубке Стэнли);

3. «Чикаго Блэкхоукс» (44 очка, три победы в Кубке Стэнли);

4. «Бостон Брюинз» (33 очка, победа в Кубке Стэнли);

5. «Лос-Анджелес Кингз» (32 очка, две победы в Кубке Стэнли);

6. «Анахайм Дакс», (27 очков, победа в Кубке Стэнли);

6. «Детройт Ред Уингз» (27 очков, победа в Кубке Стэнли);

6. «Нью-Йорк Рейнджерс» (27 очков);

9. «Вашингтон Кэпиталз» (25 очков, победа в Кубке Стэнли);

10. «Каролина Харрикейнз» (24 очка, победа в Кубке Стэнли);

10. «Вегас Голден Найтс» (24 очка, победа в Кубке Стэнли);

12. «Сан-Хосе Шаркс» (23 очка);

12. «Сент-Луис Блюз» (23 очка, победа в Кубке Стэнли);

14. «Колорадо Эвеланш» (21 очко, победа в Кубке Стэнли);

14. «Флорида Пантерз» (21 очко, победа в Кубке Стэнли);

16. «Даллас Старз» (20 очка);

17. «Монреаль Канадиенс» (19 очков);

17. «Нэшвилл Предаторз» (19 очков);

19. «Эдмонтон Ойлерз» (17 очков);

20. «Филадельфия Флайерз» (16 очков);

21. «Оттава Сенаторз» (14 очков);

22. «Нью-Йорк Айлендерс» (13 очков);

22. «Ванкувер Кэнакс» (13 очков);

24. «Миннесота Уайлд» (12 очков);

24. «Нью-Джерси Дэвилз» (12 очков);

26. «Виннипег Джетс» (10 очков);

27. «Калгари Флэймз» (9 очков);

27. «Торонто Мэйпл Лифс» (9 очков);

29. «Баффало Сэйбрз» (8 очков);

30. «Коламбус Блю Джекетс» (6 очков);

30. «Юта» (6 очков);

32. «Сиэтл Кракен» (1 очко).