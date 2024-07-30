Дадонов: в НХЛ Мозякин был бы на тех же ролях, что и в КХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов ответил, смог бы экс-нападающий Сергей Мозякин заиграть в Национальной хоккейной лиге.

— Как думаете, мог ли Мозякин раскрыть свой талант в НХЛ?

— Почему бы и нет? Считаю, что да, в НХЛ у Мозякина всё бы получилось. Он не раз доказывал свой уровень и в России, и в сборной. При правильном отношении руководства к нему в НХЛ Сергей был бы на тех же ролях, что и в КХЛ.

— Правильное отношение — правильное место в составе?

— Конечно. Бессмысленно ставить его в четвёртое звено, а на большинство — вполне, — приводят слова Дадонова «Известия».

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.