Новичок «Барыса» защитник Никита Камалов поделился ожиданиями от нового сезона

Защитник «Барыса» Никита Камалов высказался о прилёте в Астану и поделился ожиданиями от нового сезона.

— Всё хорошо, я летел из дома, из Новосибирска. Полёт недлинный, всего два часа, всё отлично. Города друг от друга не сильно отдалены, всё детство играли с казахстанцами по региону Сибирь — Дальний Восток, много знаю ребят отсюда. Узнавать про страну ничего не приходилось. Знаю, что здесь все улыбчивые и доброжелательные люди. Жду новых ощущений и знакомств. Всё впереди.

— Какие ожидания от предстоящего сезона?

— Их много, хочется выполнить желания болельщиков, чтобы народ ходил, радовался и гнал нас вперёд. Хочется побеждать в каждом матче.

— С кем из игроков вы знакомы?

— С Дамиром Жафяровым и Юханом Маттссоном играли вместе. С Кириллом Савицким мы знакомы лет с 10, всю жизнь играли друг против друга, сейчас посчастливится быть в одной команде. Я думаю, всё будет хорошо, — цитирует Камалова пресс-служба казахстанского клуба.

Игрок обороны провёл в КХЛ 382 матча, выступая за новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур», «Сочи» и СКА, где Камалов играл последние два с половиной года. В минувшем регулярном чемпионате Никита за 37 встреч заработал 6 (2+4) баллов и добавил к этому один гол и результативную передачу в четырёх матчах плей-офф.