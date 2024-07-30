Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, с кем из звёздных игроков НХЛ тренировался летом

Защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли рассказал о тренировках в нынешнее межсезонье.

– Менял ли ты что-то в подготовке с учётом травм в минувшем сезоне?

– Моя подготовка осталась прежней. Я всегда нахожусь в спортзале, каждое утро работаю над тем, чтобы стать сильнее и быстрее. Затем выхожу на лёд. Катаюсь как можно больше, чтобы улучшить свои навыки катания и работы с клюшкой – пас и бросок.

– С кем катался из известных игроков?

– Если брать прямо звёзд, то с Кросби, Маккинноном и Маршаном, — сказал Ли в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне игрок обороны провёл 37 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.

Ранее Кэмерон Ли высказался о предстоящем возвращении нападающего Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).