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«Сочи» объявил об уходе 34-летнего нападающего Феоктистова

«Сочи» объявил об уходе 34-летнего нападающего Феоктистова
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с Никитой Феоктистовым, сообщает пресс-служба южан. Сообщается, что предыдущее соглашение с 34-летним нападающим действовало до 30 апреля 2025 года.

Всего в составе «Сочи» форвард за четыре сезона провёл 158 матчей, в которых набрал 44 (15+29) очка. Всего же за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард сыграл 203 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 32 результативные передачи с показателем полезности «-28».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

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