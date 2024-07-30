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ФХР: процент целевых букмекерских отчислений почти заместил ушедшие западные компании

ФХР: процент целевых букмекерских отчислений почти заместил ушедшие западные компании
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал букмекерские отчисления, поступающие в бюджет ФХР.

«Мы очень благодарны государству, у нас процент целевых букмекерских отчислений практически заместил ушедшие западные компании. Нам было очень тяжело без этих отчислений, они составляют треть бюджета. Но сколько у нас выявлено случаев, особенно в младших лигах, когда люди пытаются влиять на результаты матчей, делая ставки на результат матчей своей команды. Это всё является предметом рассмотрения дисциплинарным комитетом», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Сборная России отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. На Олимпиаде 2022 года команда ОКР проиграла в финале Финляндии (1:2).

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