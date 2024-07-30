«Это не связано с травмой Ткачёва». Курьянов — о подписании Галиева в «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание однолетнего соглашения с нападающим Станиславом Галиевым.

«Кандидатуру Станислава Галиева мы рассматривали наряду с другими в течение длительного времени, обсуждали её с главным тренером. Подписание этого форварда не связано с травмой Владимира Ткачёва. Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности. Верим, что Галиев сможет провести лучший этап своей хоккейной карьеры в «Авангарде», — цитирует Курьянова пресс-служба омичей.

Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в составе сборной России. В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.