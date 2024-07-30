Аскаров занял первое место в топе лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff

Российский голкипер Ярослав Аскаров признан лучшим перспективным игроком «Нэшвилл Предаторз» по версии автора североамериканского портала Daily Faceoff Стивена Эллиса.

«Несмотря на то что его сезон немного смазался в концовке, для двукратного участника Матча звёзд АХЛ это был год, достойный внимания. Он показал статистику 30-13-1 с шестью «сухими» матчами и процентом отражённых бросков 91,1.

По всем признакам вратарь готов к постоянной работе в НХЛ, но у команды, похоже, другие планы, поскольку Юусе Сарос подписал долгосрочный контракт. Действительно нужно задаться вопросом, что ждёт Аскарова в «Нэшвилле» в будущем, но я по-прежнему считаю его одним из лучших вратарей в лиге. Я не думаю, что стоит оставлять его, чтобы делить ворота с Саросом. Это голкиперы стартового калибра», — сказано в статье.

Отметим, что форвард «Локомотива» Егор Сурин занял седьмое место, нападающий Фёдор Свечков — восьмое.

Полностью толп-10 проспектов «Нэшвилла» выглядит следующим образом:

1. Ярослав Аскаров (вратарь).

2. Тэннер Молендик (защитник).

3. Йоаким Кемелл (нападающий).

4. Мэттью Вуд (нападающий).

5. Закари Л’Эре (нападающий).

6. Тедди Стига (нападающий).

7. Егор Сурин (нападающий).

8. Фёдор Свечков (нападающий).

9. Эндрю Гибсон (защитник).

10. Райан Уфко (защитник).