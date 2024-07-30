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Защитник «Амура» Ли: ослабление лимита на легионеров повысит конкуренцию в КХЛ

Защитник «Амура» Ли: ослабление лимита на легионеров повысит конкуренцию в КХЛ
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Защитник «Амура» Кэмерон Ли оценил ослабление лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

– В КХЛ вернули лимит в пять легионеров. Поднимет ли это уровень лиги?
– Наличие пяти импортных игроков – это здорово, потому что даёт больше возможностей людям со всего мира приехать и поиграть в России, повысить конкуренцию. Плюс познакомиться с культурой и увидеть своими глазами, насколько велика Россия! — приводит слова Ли Metaratings.

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов и опубликовало соответствующий приказ.

Сезон-2023/2024 КХЛ стал первым, в котором лимит на легионеров был установлен в количестве трёх человек.

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