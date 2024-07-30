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Гендиректор ФХР о детском хоккее: горячие точки — отношения «тренер — игрок», оскорбления

Гендиректор ФХР о детском хоккее: горячие точки — отношения «тренер — игрок», оскорбления
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Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал об основных проблемах в детском хоккее.

«Основные горячие точки по этому поводу за восемь лет — это отношения «тренер — игрок», словесные и физические оскорбления. Мы внутри нашего культурного кода достаточно далеки в том числе от канадских коллег. В Канаде уже достаточно много лет тренер не имеет права войти в раздевалку, если там один ребёнок. Если два, то можно зайти. Большинство тренеров в той же Канаде совмещают работу с другими профессиями. К примеру, днём они работают пожарниками, лесорубами, полицейскими, они это воспринимают. У нас, к сожалению, происходят больше оскорбления, оскорбления действием. Большая проблема — это влияние родителей, родители давят на тренеров, постоянно идут конфликты», — цитирует Курбатова ТАСС.

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