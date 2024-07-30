Дадонов ответил на вопрос о своём будущем после окончания контракта с «Далласом»

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов ответил на вопрос о своём будущем после окончания контракта с техасским клубом. Напомним, соглашение форварда и команды действует ещё один год.

— Чувствуете силы ещё остаться в НХЛ через год?

— Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Когда придёт время решать, тогда и определимся. Будут предложения из НХЛ или КХЛ, тогда поговорим. Сейчас рано поднимать эту тему. Впереди год контракта. Хочется сначала доиграть его и посмотреть, как всё сложится, — приводят слова Дадонова «Известия».

Дадонов в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 23 очка (12+11) в 51 матче и 7 (3+4) очков в 19 играх плей-офф.

Ранее Евгений Дадонов ответил на вопрос, как действовать против лидера и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.