«Монреаль» подписал двухлетний контракт с защитником Арбером Джекаем

«Монреаль» подписал двухлетний контракт на $ 2,6 млн с защитником Арбером Джекаем. По условиям сделки игрок обороны будет получать среднюю годовую зарплату в размере $ 1,3 млн.

Джекай ​​сыграл 44 матча за «Монреаль» в прошлом сезоне, набрав 10 (3+7) очков и заняв второе место в команде с показателем полезности «+6». Силовой защитник стал лидером «Канадиенс» по штрафному времени с 81 минутой и стал лучшим среди всех защитников команды по силовым приёмам с 125 хитами. Джекай отметился рядом ярких драк с одними из лучших тафгаев лиги.

23-летний игрок также провёл 17 игр в АХЛ в прошлом сезоне, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Первоначально Джекай присоединился к «Канадиенс», подписав трёхлетний контракт новичка 4 октября 2021 года.