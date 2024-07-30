Канарейкин: нельзя ставить Мозякина на одну полку с Харламовым

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил решение бывшего нападающего Сергея Мозякина официально завершить карьеру и провести прощальнйы матч, а также ответил на вопрос о сравнении форварда с великим советским нападающим Валерием Хараламовым.

«Надо поблагодарить Сергея за карьеру и за то, что он сделал для нашего хоккея. Он на долгие годы вписал своё имя в бомбардирскую гонку. Я рад, что по случаю его завершения карьеры клуб организовал хороший праздник, всё прошло великолепно. Для Магнитогорска хоккей — это всё. Конечно, надо устраивать такие проводы великим игрокам. Вывод десятого номера из обращения «Металлурга» — это тоже большое событие.

Теперь можно поставить сравнить его с Харламовым? Я бы не стал этого делать. Нельзя ставить Сергея на одну полку с Харламовым. Харламов — это звезда вселенского масштаба, это очень высокая планка. Мы должны с большой любовью относиться к нашим героям, но правильно смотреть на их достижения», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.